Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer bei Abbiegevorgang schwer verletzt

Selfkant-Havert (ots)

Am Donnerstagmorgen (12. Dezember) ereignete sich auf der Hauptstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 45-Jährige war mit seinem Zweirad gegen 08.10 Uhr auf der Hauptstraße aus Fahrtrichtung Stein kommend in Richtung Isenbruch unterwegs und beabsichtigte, im Einmündungsbereich der Straße Sandkoul nach links in Fahrtrichtung Tüddern abzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 66 Jahre alter Mann aus dem Selfkant mit seinem Pkw auf der Straße Sandkoul aus Richtung Tüddern kommend und bog nach links auf die Hauptstraße nach Isenbruch ab. Im Einmündungsbereich stießen die beteiligten Fahrzeuge zusammen. Der Fahrradfahrer fiel über die Motorhaube auf die Fahrbahn und musste mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

