Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Erschleichung von Leistungen im Bahnverkehr

Pasewalk (ots)

Gestern, gegen 08:20 Uhr, informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Leitstelle der Bundespolizei in Pasewalk und bat um Unterstützung. Im ICE 107, aus Stralsund kommend, befand sich ein 32- jähriger slowakischer Staatsangehöriger, welcher sich aggressiv gegenüber dem Zugbegleiter verhielt. Er war nicht im Besitz einer Fahrkarte. Die eingesetzte Streife konnte den Mann am Bahnhof Pasewalk im Wagen 7 feststellen. Er wurde von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Beim Verlassen des Zuges wurde bei ihm ein leicht schwankender Gang festgestellt. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,03 Promille. Nach Abschluss der Anzeigenaufnahme und der damit verbundenen polizeilichen Maßnahmen kaufte der Slowake mit Unterstützung der Bundespolizisten eine Fahrkarte und konnte gegen Mittag seine Reise in Richtung Berlin fortsetzen.

Gegen 13:40 Uhr ging bei der Bundespolizei in Pasewalk der nächste Hilferuf der Deutschen Bahn ein. Im RE 3311 befand sich eine 25- jährige Deutsche ohne gültige Fahrkarte. Sie führte noch einen Hund mit sich. Die Frau belästigte verbal die Mitarbeiter der DB AG und filmte die Auseinandersetzungen mit ihrem Handy. Anschließend wurden die Aufnahmen im Netz hochgeladen und damit veröffentlicht. Die Mitarbeiter der DB AG Waren verständlicherweise empört über diese Videoaufnahmen. Von Amtswegen wurde Strafanzeige wegen Erschleichen von Leistungen und Verletzung der Persönlichkeitsrechte erstattet.

