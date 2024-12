Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jugendlicher nach Kopfstoß verletzt

Zeugensuche

Geilenkirchen (ots)

Am Sonntagabend (15. Dezember) war ein 15-Jähriger zu Fuß im Bereich Berliner Ring / Eichendorffstraße unterwegs, als ihm gegen 21 Uhr ein scheinbar betrunkener Mann auf dem Bürgersteig entgegenkam. Der Unbekannte fragte den Jungen, was er von ihm wolle und versetzte ihm einen Kopfstoß. Der Angreifer, der eine Mütze trug, entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell