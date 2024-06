Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruchdiebstahl in Lagerräume einer Maschinenbaufirma in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum vom 20.06.2024 (16:00 Uhr) bis zum 21.06.2024 (06:24 Uhr) ist es zu einem Einbruchdiebstahl in die Lagerräume einer Maschinenbaufirma in der Harpstedter Straße in Delmenhorst gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft gelangte durch Aufdrücken eines verschlossenen Zufahrtstores auf das Firmengelände. Auf dem Gelände wurde die Tür zu einem Lager aufgebrochen und aus diesem durch die Täterschaft diverses Diebesgut erlangt. Das Diebesgut wurde vermutlich mit einem mitgeführten Kraftfahrzeug abtransportiert. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7.700 EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden.

