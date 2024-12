Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Ölspuren beschäftigt wieder die Feuerwehr

Herdecke (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden wurde am Sonntag um 11:11 Uhr aus der Straße "In der Erdbrügge" gemeldet.

Als der diensthabende Einsatzführungsdienst in der Straße als erstes eintraf, lag ein PKW der Marke Ford auf dem Dach. Das Fahrzeug war zuvor mit einem Baum kollidiert. Mehrere Passanten und Anwohner leisteten vorbildlich Erste Hilfe. Der 80- jährige Fahrer aus Herdecke wurde durch die Personen aus dem Fahrzeug befreit. Mit im Fahrzeug war zudem ein kleiner Hund.

Der vor dem Fahrzeug sitzende 80- jährige Patient wurde durch den Notarzt gesichtet und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Derzeit wird er als leichtverletzt eingestuft. Die Feuerwehr, die mit einem Hilfeleistungszug ausgerückt war, sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Straßenverkehr und stellte den Brandschutz sicher. Zum Glück war niemand im Fahrzeug eingeklemmt oder eingeschlossen. Die Polizei übernahm dann später die Einsatzstelle.

Ölspur in der Innenstadt

Die Feuerwehr wurde ebenfalls am Samstag um 11:19 Uhr durch das Ordnungsamt in die Fußgängerzone und Innenstadt gerufen. Ein Händler des Weihnachtsmarktes hatte einen technischen Defekt und verlor aus einem Kraftfahrzeug Öl. Neben der Fußgängerzone war auch die Tiefgarage sowie Hauptstraße kontaminiert. Offenbar ist der Fahrzeugführer aus Bochum einfach bis zu einer Werkstatt weitergefahren. Mehrere ehrenamtliche Kräfte mussten das Öl mit Bindemittel abstreuen und anschließend wieder aufnehmen. Einsatzdauer waren fast zwei Stunden. Auf den Halter wird nun ein Kostenbescheid der Stadt zukommen.

Bereits am Freitagmorgen um 9:10 Uhr war die Feuerwehr zu einer Ölspur unterwegs. Hier hatte ein PKW-Fahrer aus Herdecke jedoch den Ölverlust nicht bemerkt. Die Spur zog sich von der Alten Straße, In der Erdbrügge, Wittener Landstraße bis hin zum Am Dallberg. Der Einsatzleitwagen konnte den netten Verursacher ausfindig machen. Das Kraftfahrzeug hatte nach einem Werkstattbesuch am Vortag einen technischen Defekt. Die Feuerwehr stellte Warnschilder auf und ein Spezialunternehmen säuberte die Straßen.

Während des Unfalls auf der Autobahn A1 am Samstagabend stand die Feuerwehr Herdecke, wo auch der Abrollbehälter ManV des Ennepe-Ruhr-Kreises stationiert ist, in erhöhter Alarmbereitschaft. Der diensthabende Einsatzführungsdienst stand mit dem Kreisbrandmeister im engen Austausch.

