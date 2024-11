Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Unwettereinsätze und intensive Ölspur - Innenstadt mit Öl kontaminiert

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr war am Dienstag um 12:07 Uhr zu einem Unwettereinsatz in der Straße Am Ossenbrink beschäftigt. Dort stand die Straße vollkommen unter Wasser. Die Polizei sicherte schon die Einsatzstelle. Die Feuerwehr machte zwei verstopfte Abwasserkanäle ausfindig und reinigte diese. Dann konnte das Wasser wieder ordnungsgemäß ablaufen.

Das gleiche Ereignis wurde an der Kreuzung Herdecker Bach / Ender Talstraße vorgefunden. Auch hier wurde die Überflutung von der Feuerwehr beseitigt.

Danach galt es die Feuerwehr zu schützen. Aufgrund der Dauerregenlage und den Erkenntnissen aus dem Stadtgebiet, wurde vorsorglich der Hochwasserschutz im Untergeschoss der Feuerwache eingesetzt.

Zu einer intensiven Ölspur wurde die Feuerwehr dann am Mittwoch um 9:18 Uhr alarmiert. Eine intensive Ölspur zog sich von der Dortmunder Landstraße, Herdecker Bach, Hagener Straße, Hengsteyseestraße, Mühlenstraße (beidseitig) bis hin zum Bleichsteinparkplatz. Dort konnte gemeinsam mit dem Ordnungsamt und der Polizei das Verursacherfahrzeug aus Witten ausfindig gemacht werden. Aus diesem tropfte erheblich Öl. Die Fahrerin konnte bei einem Yoga-Kurs in der Nähe angetroffen werden. Das Fahrzeug hatte nach einem Werkstattbesuch einen technischen Defekt. Zur Warnung des Straßenverkehrs wurden zunächst Warnschilder aufgestellt. Ein Spezialunternehmen reinigte anschließend bis in den Nachmittag die Straßen. Das Verursacherfahrzeug wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell