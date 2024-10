Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dachrinne von Scheune abgebaut und mitgenommen

Eisfeld (ots)

In der Zeit von Montagabend, 18:00 Uhr, bis Dienstagabend machten sich bislang unbekannte Täter an der Kupferdachrinne einer Scheune in der Coburger Straße in Eisfeld zu schaffen. Sie entfernten etwa zehn Meter der Dachrinne und drei Meter des Fallrohres ohne weiteren Schaden zu verursachen und flüchteten anschließend samt der Beute. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0256573/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

