Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Teures Pedelec entwendet

Meiningen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmittag gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil eines Wohnhauses in der Schillerstraße in Meiningen. Daraus entwendeten sie ein schwarzes Pedelec der Marke "Gipfelstürmer" im Wert von etwa 8.000 Euro und verschwanden anschließend unbemerkt. Zeugen, die Hinweise zu dem/den Täter(n) oder dem Verbleib des Pedelecs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0257263/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

