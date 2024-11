Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Zwei Radunfälle in wenigen Tagen - Unfall mit Schwerverletzten am Morgen auf der Wittbräucker Straße

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr wurde heute Morgen gegen 8:48 Uhr zur Wittbräucker Straße alarmiert. Dor war es aus unbekannten Gründen auf Höhe der Jugendbildungsstätte zu einem Fahrradunfall gekommen. Die 68- jährige männliche Person wurde hierbei schwerverletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle durch Vollsperrung und unterstützte den Rettungsdienst. Der Rettungshubschrauber Christoph Dortmund landete auf Höhe der Gaststätte Bonsmanns Hof. Hier sicherte ebenfalls die Feuerwehr ab. Der Patient wurde nach der Erstversorgung bodengebunden in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei war vor Ort und nahm die Unfallaufnahme vor. Die Feuerwehr unterstützte und half auch bei der Sicherstellung des Fahrrades. Ein Hilfeleistungszug war 60 Minuten im Einsatz. "Schutzhelme für Radfahrer sind wichtig und können schwere Verletzungen verhindern", so der anwesende Rettungsdienst. Im vorliegenden Einsatz hatte der Fahrer einen Helm auf.

Am Montag wurde die Feuerwehr um 16:43 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus einem Gebäude in die Straße "Zur Windmühle" alarmiert. Bei der Erkundung wurde leichter Brandgeruch und Rauch wahrgenommen. Ein Löschangriff wurde in Bereitstellung vorgenommen. Es wurde dann festgestellt, dass ein hydraulischer Motor in einer Garage heiß gelaufen war. Dieser wurde mit dem Notaus-Schalter deaktiviert. Ein Löschzug war 45 Minuten vor Ort. Durch den Eigentümer wurde anschließend ein Techniker beauftragt.

Ein Brandmeldealarm aus dem Krankenhaus wurde am Montag um 11:22 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr wurde vorbildlich eingewiesen. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass ein Käsebrötchen im Backofen angebrannt war und die Anlage ausgelöst hatte. Ein Löschzug war 30 Minuten vor Ort.

Bereits am Sonntag war die Feuerwehr hier ebenfalls um 13:21 Uhr vor Ort. Hier war in einem anderen Bereich "Knäckebrot" in einem Toaster angebrannt. Auch hier konnte der Einsatz für den Löschzug abgebrochen werden.

Ebenfalls ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer ereignete sich am Samstag um 12:06 Uhr auf der Gederner Straße. Hier war offenbar ein Radfahrer auf einen PKW mit einer Panne bei aufgefahren. Zunächst wurde die Feuerwehr als First Responder alarmiert. Danach weitere Kräfte zur Absicherung der Einsatzstelle. Der Patient wurde von der Feuerwehr erstversorgt.

