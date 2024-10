POL-HS: Pressebericht vom 05.10.2024

Heinsberg (ots) - Straftaten: Heinsberg - Straßenraub Am Mittwoch, den 02.10.2024, um 12.20 Uhr wurde einem 19-jährigen Mann am Bahnhof in der Ostpromenade aufgefordert sein Handy abzugeben. Im Anschluss schlug der unbekannte Täter den Geschädigten ins Gesicht, packte ihn am Hals und verlangte weitere Gegenstände vom Geschädigten, wenn dieser sein Handy wieder haben möchte. Die Kriminalpolizei nahm ihre ...

mehr