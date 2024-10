Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Großkontrolle durch die Polizei

Geilenkirchen (ots)

Am Mittwoch (2. Oktober) führte die Kreispolizeibehörde Heinsberg in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr einen Kooperationseinsatz zur Überwachung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durch.

Die Kontrollen wurden zusätzlich durch Beamte der Polizeibehörden Krefeld, Neuss und Viersen unterstützt. Weitere Dienststellen, wie das Hauptzollamt Aachen, sowie das Veterinäramt und die Bußgeldstelle des Kreises Heinsberg, begleiteten ebenfalls den Großeinsatz. Die Kontrollen fanden auf der B 56 auf den Parkplätzen Teveren in Fahrtrichtung Heinsberg und Hommerschen in Fahrtrichtung Aachen statt.

Durch die eingesetzten Beamten/innen wurden diverse Verstöße festgestellt:

Bei insgesamt 12 Verstößen wurde in einem Fall eine Überladung von 41% festgestellt mit der Folge, dass dem Fahrer die Weiterfahrt erst nach Umladung in ein anderes Transportfahrzeug gestattet wurde. In allen Fällen wurden entsprechend Anzeigen gefertigt beziehungsweise Verwarngelder erhoben. Verstöße gegen die Sozialvorschriften wurden bei vier Fahrzeugführern festgestellt und durch Anzeigen geahndet. Bei insgesamt 17 Fahrzeugen wurde die Ladungssicherung nicht ordnungsgemäß durchgeführt. Hier wurden entsprechende Verwarngelder erhoben beziehungsweise Anzeigen gefertigt. Zwei Fahrzeugführer verstießen gegen die Vorschriften der Gefahrgutverordnung. In diesen Fällen wurde jeweils eine Anzeige vorgelegt. Ein Fleischtransport wurde seitens der Mitarbeiter des Veterinäramtes beanstandet. Hier wurden Transport- und Hygienemängel festgestellt, die der Transporteur nachzubessern hatte. Bei gleichzeitig durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen wurden auf der B 56 Höhe Niederheid insgesamt 125 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Bei erlaubten 70 km/h lag der traurige Spitzenreiter bei 111 km/h. Ein Fahrverbot wird neben einem Bußgeld die Folge sein. Auch in Zukunft wird die Polizei Heinsberg immer wieder solche groß angelegten Kontrollen durchführen, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell