POL-PDLD: Landau - unerlaubte Fahrübungen auf einem Parkplatz

Landau (ots) - Am vergangenen Wochenende (17.05. - 21.05.2024) wurden von einer Baustelle hinter dem Westbahnhof 180 Meter Kupferkabel durch bislang unbekannte Täter entwendet. Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Pressestelle Telefon: 06341-287-0 ...

