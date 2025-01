Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Niedersachswerfen (ots)

In der vergangenen Nacht versuchten Einbrecher, gewaltsam über das Dach in einen Supermarkt Im Steinfeld einzudringen. Dabei scheiterten der oder die Täter, sodass sie nicht ins Innere des Einkaufsmarktes gelangten. Am Dach des Gebäudes entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0003526

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell