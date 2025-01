Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baucontainer aufgebrochen

Mühlhausen (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 20. Dezember, 13 Uhr und Montag, 6. Januar, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in mehrere Baucontainer einer Firma Am Windeberger Kreuz. Bisherigen Ermittlungen zufolge erbeuteten der oder die Täter Baumaschinen und -geräte. Die Polizei in Mühlhausen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0003818

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell