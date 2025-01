Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht: Bargeld, Tabakwaren und Briefmarken entwendet

Oberdorla (ots)

Nach einem Einbruch, der sich in der Zeit zwischen Samstag, 11 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr, ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Bislang Unbekannte drangen gewaltsam in ein Geschäft Am Anger ein. Der oder die Täter entwendeten Bargeld, Tabakwaren und Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Die Täter verursachten zudem einen Sachschaden von mindestens 2000 Euro. Wer hat etwas beobachtet, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte? Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0003563

