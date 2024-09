Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrer bei Unfall verletzt, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Heute Morgen gegen 07:45 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Landteilstraße / John-Deere-Straße ein Unfall, bei dem ein 35-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Zuvor fuhr eine 59-jährige Hyundai-Fahrerin die Glücksteinallee in Fahrtrichtung Landteilstraße und wollte nach links in diese einbiegen. Hierbei übersah sie im Kreuzungsbereich den 35-Jährigen, der die Glücksteinallee in Fahrtrichtung John-Deere-Straße entlangfuhr und dabei an der dortige Ampel entgegen der Fahrtrichtung den Fußweg überquerte und kollidierte mit ihm. Der Radfahrer stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurde der 35-Jährige in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

