Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Verdacht Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.08.2024, gegen 11.50 Uhr, soll ein 57-jähriger Radfahrer von einem entgegenkommenden Fahrer einer Elektro-Motocross-Maschine getreten worden sein. Der 57-Jährige befuhr den Schotterweg entlang der Bundesstraße 317 von Steinen kommend in Richtung Schopfheim, als ihm auf Höhe eines großen Möbelhauses eine Elektro-Motocross-Maschine entgegenkam. Während der Vorbeifahrt habe der Fahrer der Maschine mit seinem Fuß gegen den Oberschenkel des 57-Jährigen getreten, welcher daraufhin in den Grünstreifen stürzte. Der Fahrer der Maschine soll umgedreht haben und zurück zu dem auf dem Boden liegenden 57-Jährigen gefahren sein. Dann habe er den 57-Jährigen mehrfach mit der Faust geschlagen. Danach sei der Fahrer mit seiner Maschine in Richtung Steinen davongefahren. Durch den Sturz und den Tritt sowie die Schläge wurde der 57-Jährige verletzt.

Der unbekannte Fahrer wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt, normale Statur, trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose, weißgraue Sneaker, schwarzer Adidas-Rucksack. Außerdem trug er einen schwarzweißen Motorradhelm und eine Motorradbrille. Unterwegs war er mit einer schwarzen Elektro-Motocross-Maschine, an welcher vermutlich ein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Elektro-Motocross-Fahrer geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell