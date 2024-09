Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/ Rhein-Neckar-Kreis/ B45: Verkehrsrowdy gefährdet Autofahrerin - Polizei sucht Zeugen

Mauer/ Rhein-Neckar-Kreis/ B45 (ots)

Eine 33-Jährige fuhr am Samstag mit ihrem Peugeot auf der B45 von Neckargemünd in Richtung Meckesheim. Um kurz nach 16:30 Uhr kam ihr plötzlich ein schwarzes Auto auf ihrer Spur entgegen. Das Fahrzeug überholte, obwohl in diesem Streckenabschnitt ein Verbot bestand. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste die 33-Jährige nach rechts ausweichen. Dabei geriet ihr Auto an die Leitplanke und kam ins Schleudern. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Das unfallverursachende Fahrzeug, ein schwarzes Auto mit sportlichem Erscheinungsbild, fuhr nach der Beinahekollision einfach weiter, weshalb das Polizeirevier Neckargemünd Ermittlungen wegen Unfallflucht gegen Unbekannt einleitete. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223-9254-0 zu melden.

