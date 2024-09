Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/ BAB 656: Geisterfahrer auf der Autobahn unterwegs

Mannheim (ots)

Am Sonntag meldete gegen 15:30 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin, dass ihr auf der BAB 656 in Fahrtrichtung Heidelberg ein Geisterfahrer entgegenkam. Mit der Lichthupe machte sie den Fahrer des Lexus auf sein gefährliches Fahrmanöver aufmerksam. Anschließend wechselte sie von der linken auf die rechte Spur, um eine Kollision zu vermeiden. Der Fahrer fuhr trotz des Warnsignals weiter und die Frau verlor den Lexus aus den Augen. Im weiteren Verlauf gingen noch acht weitere Notrufe wegen des Geisterfahrers bei der Polizei ein. Schließlich gelang es einer Polizeistreife das gesuchte Fahrzeug auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Viernheim aufzufinden. Inzwischen fuhr das Auto auf der richtigen Fahrbahn. Bei einer Kontrolle des 79-jährigen Fahrers ergaben sich keine Hinweise auf eine Beeinflussung durch Drogen oder Alkohol. Warum der ortunkundige Fahrer verkehrt auf die Autobahn auffuhr und dann eine längere Strecke als Geisterfahrer unterwegs war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim. Der Senior muss sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

