Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kennzeichentafel gestohlen

Dingelstädt (ots)

Auf die vordere Kennzeichentafel eines Pkw hatten es Diebe am vergangenen Wochenende in Dingelstädt abgesehen. Im Tatzeitraum zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, entwendeten der oder die Täter die Kennzeichentafel des Fahrzeuges, welches in der Mühlhäuser Straße abgestellt war. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0003067

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell