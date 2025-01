LPI-NDH: Mit Schutzplanke kollidiert

Schiedungen (ots) - Auf einem Feld endete die Autofahrt eines 40-Jährigen am Sonntagabend im Landkreis Nordhausen. Er befuhr kurz vor 18 Uhr die Landstraße 2064 aus Richtung Schiedungen in Richtung Holbach, als er im Bereich einer Kurve auf der schneeglatten Fahrbahn von der Straße abkam. Alle drei Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr