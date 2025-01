Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Einkaufsmarkt

Bad Frankenhausen (ots)

In der Nacht zu Montag wurde ein Sonderpostenmarkt Am Tischplatt von Einbrechern heimgesucht. Gegen 1.40 Uhr drangen der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam in den Markt ein. Sie verursachten hierbei einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge machten die Unbekannten keine Beute. Bei ihrer Tat lösten der oder die Täter den Einbruchsalarm des Marktes aus. Die hinzugerufenen Polizeibeamten sicherten Spuren am Tatort und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die sich im Bereich des Marktes befanden? Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0003261

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell