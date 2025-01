Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Eichsfeld (ots)

Ein 22-jähriger Motorradfahrer befuhr mit seinem Motorrad KTM am Freitag, 03.01.2025 gegen 13:30 Uhr die Schützenstraße in Niederorschel in Richtung Jähndorfstraße. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam der KTM-Fahrer in einer Rechtskurve zu Fall und zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Für das Motorrad bestand kein Versicherungsschutz, so dass gegen den jungen Fahrer ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Steuethinterziehung eingeleitet wurde.

