POL-EL: Papenburg - Fahrer eines schwarzen PKW gesucht

Haselünne (ots) - Bereits am 3. Dezember zwischen 15.20 und 15.24 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Straße "Am Wasserturm" abgestellten grauen Audi A1. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961 958700 ...

mehr