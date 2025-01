LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

Eichsfeld (ots) - Ein 22-jähriger Motorradfahrer befuhr mit seinem Motorrad KTM am Freitag, 03.01.2025 gegen 13:30 Uhr die Schützenstraße in Niederorschel in Richtung Jähndorfstraße. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam der KTM-Fahrer in einer Rechtskurve zu Fall und zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Für das Motorrad bestand kein Versicherungsschutz, so dass gegen den jungen Fahrer ein Strafverfahren ...

