POL-PPKO: Einladung zu einem Gespräch über "Sicherheit am Eck"

Koblenz (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 13.04.2024, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 14.04.2024, 17:30 Uhr, ereignete sich im Bereich der Von-Eltz-Straße / Gotenstraße in Koblenz OT Rübenach eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein silberner Mercedes mit KO- Kennzeichen beschädigt, welcher in diesem Zeitraum in der Von-Eltz-Straße, Höhe Hausnummer 32, am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Die Polizei geht davon aus, dass ...

