Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Kripo Koblenz Live 2.0: Der Berufsinfotag der besonderen Art

Koblenz (ots)

Am 03.05.2024 ist es wieder soweit. Die Kriminaldirektion Koblenz öffnet ihre Türen für die zweite Veranstaltung von Kripo Koblenz Live. In der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr werden allen Interessenten für den Polizeiberuf exklusive und spannende Einblicke in die tägliche Arbeit der Kriminalpolizei gewährt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!

Interessierte können sich an diesem Tag unter anderem auf Einblicke in die Arbeit der Mordkommission, in die Vernehmungsarbeit der Kripo, den Alltag im Rauschgiftkommissariat sowie die Tatortarbeit und Spurensicherung freuen.

Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht das praktische und interaktive Erleben der vielfältigen Aufgaben der Kripo. An zahlreichen Stationen haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, mit "echten" Kriminalbeamtinnen und -beamten ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und ihnen bei der Arbeit über die Schulter zu schauen.

Neben den einzelnen Stationen warten weitere Highlights auf die Besucherinnen und Besucher: Die Kriminaldirektion stellt ihre Spezialfahrzeuge vor, der Kriminaldauerdienst gewährt einen Einblick in seine Räumlichkeiten, und unsere Einstellungsberatung steht Rede und Antwort.

Die Einladung zur Veranstaltung richtet sich nicht ausschließlich an Schülerinnen und Schüler, sondern an alle, die Interesse am Polizeiberuf haben.

Programmpunkte:

- Brandermittlungen: Anhand eines Brandobjekts bzw. Fallbeispiels sollen die Interessierten die Aufgaben und Herausforderungen des Brandermittlers kennenlernen.

- Sexualdelikte: Fallbeispiele zur Bewertung/ Einordnung durch Teilnehmer, Vorstellung eines Ermittlungsverfahrens

- Rauschgiftkommissariat: Einblicke in den Arbeitsalltag

- Mordkommission: Darstellen beispielhafter Ermittlungen, insbesondere der Zusammenarbeit mit anderen Kommissariaten und externen Fachkräften, der Weg eines Bewerbers hin zu einer Verwendung in der Mordkommission

- Kriminaltechnik: Tatortarbeit und Spurensicherung

- Vernehmung: Vernehmungstechniken sowie -taktiken anhand praktischer Fälle und wie man Lügen durch geschicktes Fragen erkennt.

