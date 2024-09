Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240903- 0868 Frankfurt- Innenstadt: Gemeinsame Pressemitteilung Staatsanwaltschaft

Polizeipräsidium Frankfurt am Main - 19-Jähriger wegen Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft

Frankfurt (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (29.08.2024) kam es auf der Zeil in Frankfurt am Main zu einem Angriff eines 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen gegen einen ebenfalls 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen, in dessen Folge dieser lebensgefährliche Verletzungen davontrug. Der Tatverdächtige konnte am Folgetag festgenommen werden und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zwischen den beiden in einem Club zunächst zu verbalen Streitigkeiten, die sich im weiteren Verlauf nach draußen verlagerten und in den Angriff des Tatverdächtigen mündeten, wobei dieser keine Waffen verwendete.

Eine Zeugin verständigte eine vor Ort befindliche Polizeistreife, die den Rettungsdienst alarmierte, der den Geschädigten bewusstlos am Boden vorfand und in ein Krankenhaus verbrachte.

Nach der Festnahme des Tatverdächtigen wurde dieser am Samstag (31.08.2024) durch die Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Frankfurt am Main vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Mordes an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell