Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240903 - 0866 Frankfurt - Bundesstraße 43: Tödlicher Verkehrsunfall mit Fußgänger

Frankfurt (ots)

(ha) Am Montagabend wurde ein 49-jähriger Mann im Zuge eines Verkehrsunfalls im Bereich der B43 tödlich verletzt.

Gegen 21:40 Uhr lief der Mann auf dem zweiten Fahrstreifen von links entgegen der Fahrtrichtung der B 43, unmittelbar an der Zufahrt zum Terminal 1 und The Squaire. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 34-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito diese Fahrspur ordnungsgemäß. Als er den Mann, der ihm entgegenkam, in diesem unbeleuchteten Straßenabschnitt erblickte, versuchte er noch auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Es kam dann zu einem zweiten Zusammenstoß mit dem Fußgänger und einem weiteren Mercedes, der daraufhin mit einem dritten Fahrzeug, welches zuvor die Person auf der Fahrbahn bemerkt hatte und noch zur Seite ausgewichen war, kollidierte.

Die Verletzungen des 49-Jährigen waren in Folge der beiden Zusammenstöße so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich des Unfallgeschehens aufgenommen, die Fahrbahn wurde zwecks Spurensicherung und Fertigung eines Gutachtens vorübergehend gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell