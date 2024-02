Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Vorfall in einer Spielothek; Einbrecher erbeuten Bargeld und flüchten und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche nach Vorfall in einer Spielothek - Dietzenbach

(jm) Noch unklar sind die Hintergründe eines Vorfalls am Samstagabend in einer Spielothek in der Georg-August-Zinn-Straße. Kurz vor 23.30 Uhr traten mehrere Personen gegen die Tür der Spielhalle. Daraufhin öffnete ein 64 Jahre alter Mann die Tür. Die Unbekannten drangen ein und gingen ihn, nach ersten Angaben zufolge, körperlich an. Zudem soll ein Schlagstock zum Einsatz gekommen sein. Anschließend verließen die Männer, die teilweise im Gesicht vermummt gewesen sein sollen, die Lokalität und flüchteten mit zwei Fahrzeugen. Der 64-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Ost ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bitten weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

2. Terrassentür aufgebrochen - Dreieich/Sprendlingen

(jm) Die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Eisenbahnstraße (90er-Hausnummern) haben Einbrecher am Wochenende aufgehebelt. Zwischen Samstag, 11 Uhr und Sonntag, 17.30 Uhr, gelangten die Täter auf das Grundstück und öffneten die Tür zum Gebäude. Anschließend durchwühlten sie in dem Haus mehrere Räume. Mit Schmuck verschwanden die Einbrecher wieder. Hinweise nimmt die Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Wer beschädigte den blauen VW Touran und flüchtete dann? - Seligenstadt

(cb) Ein Sachschaden von rund 2.500 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag in der Schulstraße (einstellige Hausnummern). Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen 14.40 und 15.20 Uhr die Fahrzeugfront des blauen VW Touran und flüchtete dann unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nehmen die Beamten der Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

4. Einbrecher erbeuten Bargeld und flüchten - Hainburg

(cb) In eine Wohnung in der Offenbacher Landstraße (50er-Hausnummern) brachen Einbrecher am Sonntag ein und flüchteten sodann mit Bargeld. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich die bis dato unbekannten Täter, zwischen 3 und 6.30 Uhr, Zutritt in das Haus und durchsuchten das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Im Anschluss an die Tat flüchteten sie mit Bargeld. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Beamten des zuständigen Kommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der 069 8098 1234 entgegen.

Offenbach, 05.02.2024, Pressestelle, Jennifer Mlotek

