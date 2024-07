Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Verkehrsunfall mit vier Verletzten und Vollsperrung der B 61 - Mellinghausen, Verkehrsunfallflucht ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 61 am heutigen Vormittag gegen 09.50 Uhr wurden insgesamt vier Personen zum Teil schwer verletzt. Der 61-jährige Fahrer eines Pkw Audi befuhr die B 61 aus Richtung Bassum kommend, geriet aus noch ungeklärter Ursache kurz vor der Einmündung Bassumer Straße nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Pkw eines 63-jährigen Fahrers. Der 61-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch seine 47-jährige Beifahrerin und der 63-jährige Fahrer des entgegenkommenden Pkw wurden schwer verletzt. Der 33-jährige Beifahrer des 63-Jährigen wurde leicht verletzt. Sie alle versorgte der Rettungsdienst und brachte sie anschließend in umliegende Krankenhäuser. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße 61 war während der Unfallaufnahme und ersten Ermittlungen der Polizei für mehr als zwei Stunden voll gesperrt.

Mellinghausen - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz in Brake, Buschweg, wurde anläßlich des Schützenfestes am Wochenende ein Pkw angefahren und erheblich beschädigt. Ein unbekannter Verursacher beschädigte beim Befahren des Parkplatzes den abgestellten VW-Passat und entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 10.00 Uhr. Der Schaden beträgt ca. 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Weyhe - Kollision mit Überholer

Ein 52-jähriger Fahrer befuhr am Sonntag gegen 08.15 Uhr mit seinem Pkw die Syker Straße in Melchiorshausen und wollte nach links in eine Seitenstraße abbiegen. Ein 51-jähriger nachfolgender Pkw-Fahrer setzte in diesem Moment zum Überholen an. Die Folge war, beide Pkw kollidieren. Verletzt wurde zum Glück niemand, aber der Schaden beträgt mindestens 20000 Euro. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell