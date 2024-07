Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 28.07.2024

Diepholz (ots)

Sulingen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am frühen Sonntagmorgen, 28.07.2024, gegen 00:40 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Bundesstraße 214 vermutlich aus Richtung Diepholz kommend in Richtung Nienburg. In Höhe des Gewerbegebietes "Vorwerker Heide" überfuhr er hierbei aus ungeklärter Ursache eine Verkehrsinsel und beschädigte ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen. Anschließend setzte er seine Fahrt unerlaubt fort. Fahrzeugteile des verursachenden Fahrzeuges konnten vor Ort sichergestellt werden. Der entstandene Sachschaden an der Verkehrsinsel wird auf 200 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Sulingen (Tel.: 04271/9490) in Verbindung zu setzen.

Diepholz - Diebstahl von zwei Außenspiegeln

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (Tatzeit 17:00 - 07:30 Uhr) sind bei einem Pkw (Daimler Benz, B-Klasse) die beiden Außenspiegel abmontiert und entwendet worden. Das Fahrzeug war auf einem Privatgrundstück in der Richthofenstraße geparkt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Diepholz zu melden (05441/9710).

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell