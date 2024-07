Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis, Festnahmen nach Einbrüchen in Tankstellen - Sulingen, Betrunkener Kradfahrer leistet Widerstand - Weyhe, Polizei bittet Zeugen sich zu melden ---

Diepholz

Landkreis - Festnahmen nach Einbrüchen in Tankstellen

Die Polizei hat Ende Juli 2024 eine Gruppe Männer im Alter zwischen 20 und 50 Jahren festgenommen. Sie stehen im Verdacht in mehrere Tankstellen im Landkreis eingebrochen und eine Vielzahl Zigaretten entwendet zu haben.

Die Gruppe war am 11.07. gegen 03.00 Uhr in eine Tankstelle in Heiligenfelde und am 19.07.24 in eine Tankstelle in Neuenkirchen eingebrochen. Sie suchten gezielt nach Zigaretten. Regale wurden leergeräumt und die Zigaretten in mitgebrachte Müllsäcke verstaut. Die Säcke brachten sie zu einem Pkw und flüchteten unerkannt. Die Kennzeichen des Fahrzeugs hatten die Männer vorher abgeklebt.

Am 20.07.24 geriet der Pkw in Schwaförden in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Polizei fand in dem Pkw Aufbruchswerkzeug und Müllsäcke. Die Kleidung der Insassen des Pkw stimmte mit der Kleidung auf den Videoaufzeichnungen der Einbrüche überein. Mit den gesammelten Erkenntnissen durchsuchte die Polizei am 22.07.24 die Wohnung der Gruppe. Hierbei wurde Tatkleidung, Mobiltelefone und Verpackungsmaterial aufgefunden und beschlagnahmt. Auch die fünf Männer wurden festgenommen und zur Dienststelle verbracht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle fünf Männer nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Verden wieder entlassen.

Wagenfeld - In Gegenverkehr geraten

Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer ist am Donnerstag gegen 20.20 Uhr beim Einbiegen in den Bollweg in den Gegenverkehr geraten und mit dem Pkw einer 84-jährigen Fahrerin kollidiert. Die 84-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der 35-jährige Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss. Ein erster Test ergab eine Konzentration von 0,95 Promille. Der 35-Jährige musste eine Blutprobe und anschließend seinen Führerschein abgeben. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 25000 Euro.

Sulingen - Betrunkener Kradfahrer leistet Widerstand

Die Polizei kontrollierte in der Nacht zum Freitag gegen 02.50 Uhr in der Friedrich-Tietjen-Straße einen vermutlich betrunkenen Kradfahrer. Der 45-Jährige war mit der Kontrolle so gar nicht einverstanden und versuchte zu Fuß zu flüchten. Er kam nicht weit und musste von der Polizei bei der Festnahme gefesselt werden, da er erheblichen Widerstand leistete. Der 45-Jährige wurde zur Dienststelle verbracht, wo er u.a. eine Blutprobe abgeben musste.

Syke-Barrien - Einbruch in Kindergarten

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Kindergarten im Handwerkerhof eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür und verschafften sich damit Zugang zum Kindergarten. Aus dem Büro entwendeten sie eine kleine Summe Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Weyhe - Polizei bittet Zeugen einer Unfallflucht sich zu melden

Am Donnerstag gegen 12.15 Uhr kam es zu einem sog. Parkplatzrempler auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes Edeka in der Kirchweyher Straße. Vermutlich ein heller Pkw stieß beim Ausparken gegen einen grauen Audi Kombi. Anschließend entfernte sich der helle Pkw, ohne dass der Fahrer sich um den Schaden kümmerte. Ein Zeuge, ca. 60 Jahre alt, mit rotem Hemd oder T-Shirt, beobachtete den Unfall, ging zu einem am Eingang aufgebauten Stand des ASB, lieh sich einen Zettel und schrieb das Kennzeichen des verursachenden Pkw auf. Diesen Zettel gab er dann der Fahrerin des beschädigten grauen Audi. Leider hat der Zeuge seine Personalien nicht hinterlassen. Er wird gebeten, sich bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, zu melden.

