Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240626-1: Gullideckel in Scheibe geworfen - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Lachgas aus Kiosk entwendet

Die Polizei fahndet nach mehreren Unbekannten, die im Verdacht stehen, in der Nacht zu Mittwoch (26. Juni) einen Gullideckel in die Scheibe eines Kiosks in Bergheim geworfen und Lachgas entwendet zu haben. Zwei Tatverdächtige sollen männlich und etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Einer soll schlank, weiß gekleidet mit schwarzer Kappe, der Andere untersetzt, mit Bart sowie schwarz gekleidet gewesen sein.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen wurden Anwohner gegen 2.40 Uhr auf einen lauten Knall an der Bergheimer Straße aufmerksam und riefen die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen sollen kurze Zeit später zu einem Auto im Bereich der Fortunastraße gerannt sein. In dem Auto wartete nach derzeitigem Ermittlungsstand eine weitere Person. Mit dem Fluchtwagen fuhren die Unbekannten dann mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Straße "Am Villerand". Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell