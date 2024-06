POL-REK: 240625-4: Mitarbeitende stellten Ladendieb - Festnahme

Elsdorf (ots) - Verkehrskommissariat ermittelt Bei einem Alleinunfall am Montagabend (24. Juni) in Elsdorf hat sich eine Motorradfahrerin (24) in Folge eines Sturzes schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten die Frau in eine Klinik. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 24-Jährige mit ihrer Kawasaki gegen 20.45 Uhr den Nordrandweg entlang. Im kurvigen ...

