Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach erfolgtem Taschendiebstahl und versuchtem Betrug

Lüdenscheid (ots)

Ein unbekannter Täter hat ein Portemonnaie entwendet und versucht, mit der EC-Karte Geld abzuheben. Die Polizei fahndet mit Bildern nach der Person. Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen geben?

Am 10. Mai 2023 hat ein unbekannter Täter das Portemonnaie einer 88 Jahre alten Seniorin aus Lüdenscheid entwendet. Dies geschah vermutlich, als sie in einem Supermarkt am Vogelberger Weg ihr Leergut abgeben wollte, sie trug die Geldbörse in ihrer Handtasche mit sich. Darin enthalten war Bargeld und ihre EC-Karte. Mit dieser wurde wenige Minuten später an der Sparkasse an der Sauerfelder Straße zweimal versucht, Bargeld abzuheben. Nach falscher PIN-Eingabe wurde die Karte einbehalten. Nachdem nun alle Möglichkeiten zur Identifizierung des Tatverdächtigen ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Fotos sind unter https://polizei.nrw/fahndung/130542 im Fahndungsportal der Polizei zu finden. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell