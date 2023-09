POL-EL: Schüttorf - Kleinkraftrad entwendet

Schüttorf (ots) - In der Zeit von Sonntag, 3. September, 12:00 Uhr bis Freitag, 8. September, 12:00 Uhr demontierte ein unbekannter Täter das Hinterrad, den Sattel, sowie das Schaltgetriebe eines Fahrrades, welches am Bahnhof in Schüttorf abgestellt worden war. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bei der Polizeistation in Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922 -77 66 00. Rückfragen bitte an: ...

