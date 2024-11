Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kurzzeitige Vollsperrung der B39 aufgrund eines Verkehrsunfalls

Neustadt/Weinstraße (ots)

Heute, am 19.11.2024, um 17:15 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 39, Höhe der Autobahnanschlussstelle Neustadt Süd zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 73-jährige Frau wollte aus einer Haltebuch zwischen dem Mitfahrerparkplatz Neustadt Süd und der Autobahnanschlussstelle nach rechts auf die B39 einbiegen. Hierbei geriet sie aufgrund regennasser Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem dort befindlichen PKW eines 54-jährigen. Da zunächst unklar war, ob Personen bei dem Verkehrsunfall eingeklemmt oder verletzt wurden, wurde die Feuerwehr Neustadt und der Rettungsdienst ebenfalls zur Unfallstelle entsandt. Nach der Unfalldokumentation konnten die Fahrzeuge durch die Feuerwehr in den Feldweg geschoben werden. Bis die Fahrbahn geräumt war musste die B39 für ca. 20 Minuten in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Durch den Verkehrsunfall wurde keiner der Beteiligten verletzt. Die Fahrzeuge wurden durch den hinzugerufenen Abschleppdienst abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet.

