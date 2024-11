Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradunfall - Zeugenaufruf

Obrigheim (Pfalz) (ots)

Am Montag den 18.11.2024 gegen 13:15 Uhr kam ein 21-Jähriger aus Obrigheim (Pfalz) mit seinem Motorrad zu Fall, als dieser gerade vom Schlittweg in die Hauptstraße einbog. Der Obrigheimer gab den aufnehmenden Polizeibeamten gegenüber an, sich nach dem Abbiegen aufgrund eines entgegen kommenden Pkw erschrocken zu haben, weshalb er den Lenker verriss. Der Motorradfahrer wurde nur leicht verletzt. Allerdings war sein Motorrad so beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Da im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizeibeamten nur der Motorradfahrer angetroffen werden konnte, ergeht hiermit ein Zeugenaufruf, um den Unfallhergang aufklären zu können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt.

