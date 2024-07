LPI-G: Diebe in der Altenburger Straße

Gera (ots) - Gera: Mehrere Polizeistreifen rückten heute Morgen (18.07.2024), kurz nach 08:00 Uhr zu einem Gebäudekomplex mit Büroräumen in der Gaswerkstraße aus. Dort meldete sich ein bislang unbekannter Mann via Telefon bei einer Mitarbeiterin und drohte eine Straftat zum Nachteil mehrerer Personen an. Im Zuge des daraufhin eingeleiteten Einsatzes wurden die Räumlichkeiten sowie das Umfeld abgesucht. Seitens der ...

mehr