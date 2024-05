Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Frau in Straßenbahn unvermittelt ins Gesicht geschlagen: Festgenommener 49-Jähriger bespuckt Polizisten

Kassel (ots)

Kassel:

Am gestrigen Donnerstagmorgen wurden Beamte des Polizeireviers Mitte von einem Zeugen zur Haltestelle "Altmarkt" in Kassel gerufen, nachdem es in einer Straßenbahn zu einer Körperverletzung gekommen war. Die Polizisten trafen dort auf das Opfer, eine 19-Jährige aus Kaufungen, sowie auf den Tatverdächtigen und den couragierten Zeugen. Wie die junge Frau schilderte, hatte sich der plötzliche Angriff in der stadtauswärts fahrenden Straßenbahn zwischen den Haltestellen "Am Stern" und "Altmarkt" gegen 9:15 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit war der unbekannte Mann auf sie zugekommen und spuckte ihr völlig unvermittelt ins Gesicht. Unmittelbar danach schlug er, erneut ohne erkennbaren Grund oder vorherigen Konflikt, der 19-Jährigen in das Gesicht, wodurch sie leichte Verletzungen erlitt. Die Tat wurde durch den Zeugen beobachtet, der sofort einschritt, die Polizei alarmierte und mit dem Täter sowie der Frau aus der Tram ausstieg. Nach Eintreffen der Streife spuckte der festgenommene 49-Jährige, der bereits hinreichend polizeibekannt ist, auch einem Polizisten ins Gesicht. Das Opfer wurde ambulant von Rettungssanitätern behandelt. Den Tatverdächtigen aus Kassel nahmen die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Angaben, warum er die Frau angegriffen hatte, machte er nicht. Gegen den 49-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell