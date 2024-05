Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu schwerem Arbeitsunfall in Baunatal: 41-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 26.04.2023, um 13:18 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5766756 veröffentlichte Pressemitteilung).

Baunatal (Landkreis Kassel):

Nachdem es am vergangenen Freitagmorgen auf einem Firmengelände in Baunatal zu einem Arbeitsunfall gekommen ist, bei dem ein 41-Jähriger schwer verletzt wurde, erreichte die Polizei inzwischen die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus, dass der Mann infolge seiner schweren Verletzungen verstorben ist. Die Ermittlungen zur Ursache und zum Ablauf des Arbeitsunfalls dauern weiterhin an und werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Zur Klärung der Umstände des Unfalls ist, wie in solchen Fällen üblich, auch die Abteilung für Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Kassel miteingebunden.

Ereignet hatte sich der schwere Unfall am Freitagmorgen gegen 8 Uhr auf dem Gelände eines Reifenhandels. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 41 Jahre alte Mann im Arbeitskorb eines Gabelstaplers gestanden und Reifen aus einer Gitterbox umgeladen. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte der Gabelstapler, der durch einen anderen Arbeiter gesteuert wurde, samt Arbeitskorb zur Seite, wodurch der 41-Jährige mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Dabei erlitt der Mann aus Kassel so schwere Verletzungen, dass er schließlich am Dienstag im Krankenhaus verstarb. Der Fahrer des Gabelstaplers erlitt einen Schock, weshalb er ebenfalls durch Rettungskräfte behandelt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell