Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel, Gemarkung Hofgeismar: Tödlicher Verkehrsunfall eines Motorradfahrers

Kassel (ots)

Am Mittwoch, 01.05.2024, gegen 10:40 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Hofgeismar ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein PKW, ein Motorrad und ein weiteres Motorrad befuhren in dieser Reihenfolge die Landstraße 3212, von Hofgeismar kommend, in Richtung Niedermeiser. Ein anderes Motorrad befuhr die Landstraße 3212 in entgegengesetzter Richtung. Der PKW wollte im Bereich der Unfallstelle nach links in einen Feldweg abbiegen und musste verkehrsbedingt halten, um dem entgegenkommenden Motorrad die Vorfahrt zu gewähren. Während das Motorrad, welches sich direkt hinter diesem PKW befand, noch rechtzeitig bremsen konnte, bemerkte der andere Motorradfahrer den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf das nun bereits stehende Motorrad auf. Durch die Kollision stürzte der auffahrende Motorradfahrer, rutschte über die Fahrbahn und schlug mit dem ordnungsgemäß getragenen Motorradhelm und seinen Oberkörper gegen die Bordsteinkante der Abbiegung in den Feldweg. Trotz Reanimation verstarb der 68-jährige Motorradfahrer, der aus Northeim stammt, noch an der Unfallstelle. An den beteiligten Motorrädern entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8.000,- Euro. Polizeibeamte der Polizeistation Hofgeismar haben den Verkehrsunfall aufgenommen. Zur Ermittlung der genauen Unfallursache wurde ein Unfallsachverständiger eingeschaltet. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße 3212 im Bereich der Unfallstelle für ca. drei Stunden voll gesperrt.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell