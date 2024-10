BPOL NRW: Hauptbahnhof Dortmund und Gelsenkirchen - Bundespolizei informiert über Kontrollmaßnahmen

Essen (ots) - Bereits am Freitagmorgen (4. Oktober) randalierte eine Frau in einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof Essen. Anschließend griff sie die eingesetzten Bundespolizisten an und widersetzte sich ihnen, sodass diese dem Polizeigewahrsam in Essen zugeführt wurde. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5879830 Am Freitagabend (4. Oktober) gegen 22 Uhr ...

