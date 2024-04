Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Verkehrsunfallflucht // Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Breisach - Das Polizeirevier Breisach sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am 25. April 2024, in der Zeit zwischen 16:50 Uhr und 18:40 Uhr, in der Rosmannstraße in Breisach ereignet hat. Hier war ein Fahrzeug vermutlich beim Rangieren gegen die linke hintere Fahrzeugseite eines Pkw Volvo gestoßen und verursachte Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Anschließend wurde die Örtlichkeit verlassen, ohne dass sich der Verursacher/die Verursacherin um die Schadensregulierung kümmerte. Das Polizeirevier Breisach ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 07667 9117-0.

