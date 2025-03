Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/Landkreis Rottweil) Verkehrsunfallflucht und Zeugensuche (02.03.2025)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es in den frühen Morgenstunden des Sonntags, 02.03.2025, in der Berghofstraße in Schramberg. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte beim Rangieren eine Hauswand und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Hinweise zum Unfallflüchtigen liegen nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg (Tel. 07422-27010) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell