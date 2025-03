Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/Landkreis Rottweil) Straßenverkehrsgefährdung und Zeugensuche (02.03.2025)

Konstanz (ots)

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es am 01.03.2025 gegen 13.10 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein bislang unbekannter Lenker eines BMWX5 überholte ein vor ihm fahrenden PKW und fuhr hierbei mit einer Geschwindigkeit von etwa 120 KM/H. Ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen näherte sich von hinten mit hoher Geschwindigkeit ein 30-jähriger Tesla-Fahrer mit Schweizer Zulassung. Dieser schloss auf den vorausfahrenden BMW auf, zog unmittelbar auf den Standstreifen und überholte den BMW unerlaubt rechts. Beim Wiedereinscheren auf die Fahrbahn setzte sich der Teslafahrer vor den BMW und bremste diesen auf etwa 60 KM/H herunter. Ein hinter dem BMW fahrender 79-Jähriger musste durch eine Gefahrenbremsung eine Kollision mit den Vorausfahrenden verhindern. An der AS Rottweil fuhr der 30-jährige Tesla-Fahrer von der Autobahn ab und konnte von der Polizei einer Kontrolle unterzogen werden. Aufgrund des gezeigten Verkehrsverhaltens wurde sein Führerschein beschlagnahmt, eine Sicherheitsleistung wurde angeordnet. Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des 30-Jährigen machen können oder welche ebenfalls durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Zimmern (Tel. 0741-348790) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell