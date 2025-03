POL-LDK: + In Rohbau eingestiegen + Lack zerkratzt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg (ots)

Schöffengrund: In Rohbau eingestiegen

Im Zeitraum zwischen Sonntag (09.03.2025), 15:30 Uhr und Dienstag (11.03.2025), 16:00 Uhr versuchten Diebe eine Zugangstür zu einem Rohbau in der Langewiesener Straße in Schwalbach zu öffnen. Als dies nicht gelang, drangen sie durch ein Fenster ins Gebäude ein. Sie entwendeten aus mehreren Räumen Werkzeuge. Außerdem beschädigten sie auf dem Grundstück die Tür eines Containers sowie die Hecktür eines vor dem Gebäude geparkten Transporters. Nach derzeitigem Stand konnten die Täter jedoch weder im Container noch im Transporter Beute machen. Die Wetzlarer Polizei bittet Zeugen, denen in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Dienstagnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Tel.: 06441 9180 zu melden.

Wetzlar: Lack zerkratzt

Den Lack eines schwarzen Opel Mokka zerkratzte ein Unbekannter in der Zeit von Montag (10.03.2025), 17:00 Uhr bis Dienstag (11.03.2025), 12:00 Uhr. Das Fahrzeug parkte im Wetzlarer Karl-Kellner-Ring kurz vor der Zufahrt zu einem Parkhaus. Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar entgegen (Tel.: 06441 9180).

