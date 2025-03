POL-LDK: + Brennender Altkleidercontainer + Einbruch in Kläranlage + Unfallflucht in Haiger +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Eschenburg: Brennender Altkleidercontainer

Kurz nach Mitternacht warfen Unbekannte am Dienstag (25.03.2025) einen brennenden Gegenstand in einen Altkleidercontainer auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle in Wissenbach. Der Container geriet dadurch in Brand. Die Feuerwehr löschte den brennenden Altkleidercontainer. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch unter 02771 9070 bei der Polizei in Dillenburg zu melden.

Braunfels: Einbruch in Kläranlage

Diebe verschafften sich in der Zeit von Montag (24.03.2025), 18:00 Uhr bis Dienstag (25.03.2025), 06:15 Uhr Zutritt zum Gelände der Kläranlage in Tiefenbach. Dort brachen sie ein Fenster zu einer Lagerhalle auf. Aus der Lagerhalle, einem Container und einem Fahrzeug ließen die Täter Werkzeuge und zwei Bildschirme im Wert von etwa 9.500 EUR mitgehen. Die Wetzlarer Polizei erbittet Zeugenhinweise (Tel.: 06441 9180).

Haiger: Unfallflucht in Haiger

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit seinem Wagen im Zeitraum von Freitag (21.03.2025), 21:00 Uhr bis Samstag (22.03.2025), 06:35 Uhr mit einem braunen Audi A3 Sportback. Der Audi parkte auf Höhe der Hausnummer 15 in der Grundstraße in Haiger/Niederroßbach. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Dillenburg unter Tel.: 02771 9070 zu melden.

