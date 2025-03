Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Bargeld aus BMW gestohlen - Zeugen gesucht! + Zwei Fahrzeuge geöffnet, Gartenfräse gestohlen + Einbruch in Gemeindehaus + Tiguan beschädigt + In Vereinsheim eingestiegen +

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Bargeld aus BMW gestohlen - Zeugen gesucht!

Gegen 07:15 Uhr öffnete am Mittwochmorgen (19.03.2025) in Hermannstein ein Unbekannter einen unverschlossenen schwarzen BMW 530d. Das Fahrzeug parkte in der Philippstraße. Der Dieb griff sich 20 EUR und floh, als er von einer Zeugin entdeckt wurde, in Richtung Aßlarer Straße. Er wird als Anfang bis Mitte 20 Jahre alt und mit dunklerem Teint beschrieben. Der Täter trug eine olivfarbene Jacke, einen grauen Pullover, dunkelblaue Jeans, weiße Sneaker und eine schwarze Wollmütze. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Gesuchten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wetzlar zu melden (Tel.: 06441 9180).

Wetzlar: Zwei Fahrzeuge geöffnet, Gartenfräse gestohlen

Im Zeitraum zwischen 0:00 Uhr und 03:15 Uhr öffnete ein Dieb am Donnerstag (20.03.2025) in der Wetzlarer Straße in Dutenhofen einen grauen Ford Kuga. Aus diesem nahm er einen Fahrzeugschlüssel für einen Ford Focus. Mit dem gestohlenen Schlüssel öffnete der Unbekannte auch dieses Fahrzeug und entwendete daraus ein Ladegerät und einen weiteren Schlüssel. Außerdem ließ er aus dem Garten des Grundstücks eine Gartenfräse mitgehen. Hinweise nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

Dillenburg: Einbruch in Gemeindehaus

Einbrecher drangen in der Zeit von Mittwoch (19.03.2025), 18:00 Uhr bis Donnerstag (20.03.2025), 08:05 Uhr in das Gemeindehaus in der Neugasse in Niederscheld ein. Die Täter durchsuchten verschiedene Räume und brachen mehrere Türen und Schränke auf. Sie erbeuteten nach bisherigem Stand 30 EUR Bargeld. Die Polizei in Dillenburg bittet unter der Rufnummer 02771 9070 um Zeugenhinweise.

Wetzlar: Tiguan beschädigt

Ein weißer VW Tiguan, der von Dienstag (18.03.2025), 10:00 Uhr bis Mittwoch (19.03.2025), 10:00 Uhr auf Ebene P1 im Forum-Parkhaus parkte, wurde durch das Fahrzeug eines bislang unbekannten Autofahrers beschädigt. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei telefonisch unter 06441 9180 in Verbindung zu setzen.

Herborn: In Vereinsheim eingestiegen

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Mittwoch (19.03.2025), 21:30 Uhr und Donnerstag (20.03.2025), 10:00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Vereinsheim am Sportplatz in der Burger Hauptstraße. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Schränke und ließen einen Bluetooth-Lautsprecher und eine Tragetasche mitgehen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, können sich unter Tel.: 02772 47050 an die Herborner Polizei wenden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

